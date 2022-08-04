بمشاركة امرأة.. الكشف عن جريمة قتل

2022/08/04 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم

الخميس، عن جريمة قتل غامضة لرجل والقبض

على الجناة شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام

بغداد تمكنت من ال

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