الفياض يحسم موقفه من حل البرلمان وإعادة الانتخابات: ممكن بهذه الحالة

2022/08/04 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح

الفياض، اليوم الخميس، ان الحكومة

الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك

صلاحيات إعادة الانتخابات، فيما بين ان

مطالب حل البرلمان قضية كبيرة لا يمكن

القبول بها عندما تطرح

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