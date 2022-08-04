2022/08/04 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الوزراء تلغي تكليف عبدالخالق مدحت من مهامه كرئيس لديوان الوقف السني

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