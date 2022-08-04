2022/08/04 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات النفط والغاز لتخفيف تأثير أزمة الطاقة العالمية على الأشخاص الأكثر ضعفاً.

وقال جوتيريس عند إطلاق التقرير الثالث من تقريره العالمي: "من غير الأخلاقي أن تحقق شركات النفط والغاز أرباحًا قياسية من أزمة الطاقة هذه على حساب أفقر الناس والمجتمعات وبتكلفة هائلة على المناخ".

وأشار إلى أن الأرباح المجمعة لأكبر شركات الطاقة في الربع الأول من العام الجاري تقترب من 100 مليار دولار.

وحث جميع الحكومات على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة واستخدام الأموال لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا في الأوقات الصعبة الحالية.

يجب على جميع البلدان ، وخاصة البلدان المتقدمة ، إدارة الطلب على الطاقة.



وقال إن الحفاظ على الطاقة وتعزيز النقل العام والحلول القائمة على الطبيعة هي مكونات أساسية لذلك.

هناك أيضًا حاجة إلى تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ، والتي تكون في معظم الحالات أرخص من الوقود الأحفوري.



وقال إنه في الوقت نفسه ، يجب زيادة التمويل الخاص والمتعدد الأطراف لانتقال الطاقة الخضراء.

كل بلد هو جزء من أزمة الطاقة هذه ، وجميع البلدان تولي اهتماما لما يفعله الآخرون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: شركات الطاقة حققت أرباحاً "غير اخلاقية" بنحو 100 مليار دولار خلال أشهر ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: شركات الطاقة حققت أرباحاً "غير اخلاقية" بنحو 100 مليار دولار خلال أشهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).