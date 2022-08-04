الناتو يهدد روسيا: سنرد بشكل جماعي

2022/08/04 | 14:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، الخميس، 4 آب، 2022، أن حلف شمال الأطلسي...

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