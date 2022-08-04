2022/08/04 | 14:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، عن الاطاحة...

ظهرت المقالة متحدث القائد العام يعلن الإطاحة بخمسة إرهابيين في السليمانية أولاً على المسلة.

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