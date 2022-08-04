دراسة: مياه الأمطار تحتوى على مستويات غير آمنة من المواد الكيميائية

2022/08/04 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة، أن مياه الأمطار في كل مكان على الأرض تحتوي على مستويات خطيرة من مواد كيميائية من صنع الإنسان مرتبطة بالسرطان وأمراض أخرى، ويُعتقد أنها تدخل إلى البيئة من خلال الانبعاثات الصناعية، والنقل من التعبئة والتغليف، ومياه الصرف الصحي والتبخر من الرغاوي.ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أجرى باحثون من […]

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