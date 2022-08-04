الاتحاد الوطني مخاطبا التيار الصدري: لغة الحوار هي السبيل للخلاص من الازمة

2022/08/04 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس، الى الركون لطاولة الحوار والتهدئة لتجاوز الازمة الحالية، مشيرا الى أن الأزمة السياسية زادت تعقيدا.

وقال صمد لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك عدة مبادرات سياسية للخروج من الأزمة وعلى رأسها مبادرة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وأيضا مبادرة رئيس الإقليم والأطراف الأخرى".

وأضاف أن "الحل الأمثل للخروج من الأزمة هو الجلوس على طاولة الحوار، لأن الحل يجب أن يكون عبر السياقات الدستورية".

وأشار إلى أن "أي حل مثل الانتخابات المبكرة أو غيرها يمكن مناقشته وعقد حوارات من أجله ولكن يجب أن يكون عبر الدستور وليس عن طريق الخطابات والتغريدات".

وبين أن "على الأخوة في التيار الصدري اللجوء إلى لغة الحوار في هذه الأزمة المعقدة للخروج من الأزمة".

وطالب الصدر يوم امس حل البرلمان واللجوء الى انتخابات مبكرة كشرط لانهاء اعتصامات أنصاره في مجلس النواب.

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