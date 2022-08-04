بعد ايام على قصف زاخو.. حكومة كردستان توقع اتفاقية تجارية مع تركيا

2022/08/04 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانأعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان أوميد صباح، اليوم الخميس، عمل الاقليم على زيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا.وقال صباح في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مشرف إدارة منطقة "زاخو" المستقلة كوهدار شيخو، تابعته (بغداد اليوم) إن "حكومة الإقليم تعمل على تنشيط التبادل التجاري في الإقليم وذلك بتوصية من رئيس الحكومة مسرور بارزاني".واضاف: "قمنا قبل شهر من الآن بزيارة تركيا من خلال وفد ضم مشرف ادارة منطقة زاخو، و أبرمنا مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التركية وخمس وزارات أخرى في كيفية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم زاخو واقليم كردستان كافة".يأتي ذلك في وقت توعدت فيه الحكومة العراقية، خلال الايام الماضية، تركيا بإجراءات دبلوماسية بعد قصف على مدينة دهوك في إقليم كردستان الشهر الماضي.

وتصاعدت دعوات شعبية في بغداد ومدن أخرى، لاتخاذ مواقف أكثر حزما ضد أنقرة، في حين طالب ناشطون على وسائل التواصل بمقاطعة البضائع التركية ردا على القصف الذي أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

ونفت تركيا علاقتها بالقصف، فيما قالت وزارة الخارجية العراقية إن "جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية أنقرة عن الاعتداء".

وسلمت الخارجية العراقية "السفير التركي في بغداد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، تضمنت "إدانة الحكومة العراقية لهذه الجريمة"، معتبرة أنها تمثل "قمة للاعتداءاتها المستمرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه".

وأكد ناشطون عراقيون أن التحركات التي تجري على "الصعيد الشعبي" تعتبر أقوى من التحركات الرسمية العراقية أكانت في بغداد أم حتى في إقليم كردستان العراق.

وقررت شركات عراقية للسياحة والسفر إيقاف رحلاتها إلى تركيا، في خطوة للتضامن مع ضحايا القصف في دهوك، بحسب تقارير محلية.

وأوضحت هذه الشركات أنها لن توقف رحلاتها السياحية فقط، بل "ستقاطع السفر إلى تركيا" بشكل عام.

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