بعملية نوعية.. الاطاحة بخمسة ارهابيين في السليمانية (صورة)

2022/08/04 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن الناطق الرسمي، باسم القائد العام للقوات المسلحة الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، عن الإطاحة بـ (5) عناصر ارهابية بمحافظة السليمانية .

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن أطاحت (5) عناصر ارهابية بمحافظة السليمانية بعملية نوعية امتازت بالدقة والسرعة واستنادا الى معلومات استخبارية".

وأضاف، ان "الإرهابيين صادره بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى".

وأوضح ، ان "عملية القبض جاءت من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع مديرية مكافحة ارهاب السليمانية، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغرض احالتهم الى جهةٍ الطلب".

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