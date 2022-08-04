خُدرت واعتُدي عليها.. فتاة بعمر 12 عامًا تهرب من رجل كبلها بسرير وتساهم في اكتشاف جثتين متحللتين

2022/08/04 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة مروعة من ولاية ألاباما، حيث تمكنت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، والتي تعرضت للاعتداء وأبقيت في حالة مخدرة بسبب الكحول، من الهروب من الأسر، وقادت السلطات إلى اكتشاف مروع.تم العثور على جثتين متحللتين يوم الاثنين داخل منزل كانت محتجزة فيه، وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عامًا بتهم عديدة.

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