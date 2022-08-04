2022/08/04 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت مديرية المرور العامة، اليوم

الخميس، حوادث السير المسجلة منذ مطلع

العام الحالي 2022، وفيما أعلنت قرب إطلاق

مشروع فحص المركبات بواسطة الهزاز،

أشارت إلى تخفيض رسوم تسجيل دراجات

التكتك.

وقال مدير إع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدد موعد إطلاق مشروع فحص المركبات بواسطة الهزاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تحدد موعد إطلاق مشروع فحص المركبات بواسطة الهزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).