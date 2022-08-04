الإطاحة بخمسة إرهابيين في السليمانية

2022/08/04 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم

الخميس، عن الإطاحة بخمسة عناصر

إرهابية في محافظة السليمانية.

وقال رسول، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعملية نوعية امتازت

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