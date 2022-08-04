ولادة نحو 14 ألف طفل خلال 2022 في السليمانية والصحة تكشف أكثر الأسماء شيوعاً

2022/08/04 | 15:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد شهدت محافظة السليمانية، ولادة نحو 14 ألف طفل معظمهم من الذكور في غضون الأشهر السبعة الماضية، فيما كانت لأسماء الأكثر شيوعاً للمواليد الجدد أحمد ومحمد.ووفقا لإحصائية صحية في السليمانية ، فإنه […]

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