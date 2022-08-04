التوازن..التوافق..الشراكة

2022/08/04 | 15:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم الغراوي || عندما جيء بفكرة التوافقية والتوافق والمشاركة المكوناتية ( نموذج ارندت ليبهارت) انتعشت امال العراقيين بالخلاص من ثقافة الاستبداد والمستبد الواحد الى ثقافة التشاركية واسترضاء الجميع بالسلطة و( المفترض )مساهمة الجميع بصنع السياسات لتكوين دولة مؤسسات يحترم فيها القانون وتتحقق الرفاهية والاستقرار والامن للشعب.للاسف النظرية اخفقت في انتاج جيل جديد […]

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