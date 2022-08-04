شاهد .. أبطال حادثة أبو غريب داخل المستشفى في حالة خطيرة !

2022/08/04 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصريح النائب محمود حسين القيسي بعد زيارته للشباب المصابين في مستشفى اليرموك..حيث قام ضابط برفقة جنوده باالأع*تد*اء على مواطنين عزّل أبرياء، مما أدى إلى اس*تش*هاد أحد مواطن وجرح خمسة آخرين حالة بعضهم خطرة.

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