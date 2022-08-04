بدء العمل بالجباية الرقمية في ثلاثة موانئ

2022/08/04 | 15:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساحة الترحيب الكبرى ستجمع جميع الموانئ القريبة.ص

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