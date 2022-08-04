2022/08/04 | 15:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ينقل الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى أعضاء وخلايا الجسم في الثدييات.ولكن إذا توقف...

ظهرت المقالة تجربة تعيد الحياة لخلايا وأعضاء الخنازير النافقة أولاً على المسلة.

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