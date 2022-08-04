الاتحاد الوطني: لغة الحوار هي السبيل للخلاص من الازمة

2022/08/04 | 15:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، الخميس، 4 آب، 2022، الى الركون...

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