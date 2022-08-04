أوبك: 12 تريليون دولار حاجة السوق النفطية للاستثمارات

2022/08/04 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن سوق النفط تحتاج إلى استثمارات في الطاقة الإنتاجية والتنقيب تقدر بنحو 12 تريليون دولار بين عامي 2021-2045 مؤكدا الاستثمارات النفطية لم تعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف الغيص أن حجم الاستثمار الحالي في التنقيب والطاقة الإنتاجية يقدر بـ 450-500 مليار$ في حين أن الاستثمارات قبل الجائحة كانت ما بين 600-700 مليار دولار.

وأوضح الأمين العام لمنظمة أوبك في لقائه مع CNBC عربية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن هناك صعوبة في قراءة توقعات الطلب والإنتاج نظرا لظروف السوق الحالية نتيجة التباطؤ في النمو الاقتصادي مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه وصف الوضع الراهن بالركود اقتصادي.

وتوقع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام الجاري مؤكداً أن السوق العالمي للنفط يستوعب الكل مع الزيادة المتوقعة للطلب.

وبيَّن الغيص أنه ليس هناك تغير كبير في عملاء دول أوبك مشدداً على أن المنظمة ليست في منافسة مع روسيا أو العكس في إشارة إلى التعاون الوثيق بين دول أوبك+.

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