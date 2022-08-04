البورصة العراقية تختتم تداولات الأسبوع مرتفعة بنسبة 0.68٪

2022/08/04 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة العراقية، اليوم الخميس، تداولات نهاية الأسبوع، مرتفعة بنسبة 0.68٪ وذلك مدعومة من قبل القطاع المصرفي.

وبلغت الأسهم المتداولة 36.8 مليار سهم، بقيمة 16.3 مليار دينار على اسهم 40 شركة.

وعاد اليوم اسهم مصرف الأهلي العراقي، الى التداول، بعد إيقافه بسبب اجتماع الهيئة العامة، التي قررت توزيع أسهم مجانية بنسبة 8٪.

وارتفعت اسهم شركات المعدنية والدراجات بنسبة 8.8٪ وبغداد للنقل العام 7٪ والمعمورة العقارية 6٪، بينما انخفضت اسهم مصرف الموصل 4.7٪.

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