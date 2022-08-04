مصرف المشرق العربي يزيد رأسماله إلى 250 مليار دينار

2022/08/04 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر مصرف المشرق العربي الإسلامي زيادة رأسماله إلى 250 مليار دينار.

وقال مصدر مطلع لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي قررت زيادة رأس المال بمبلغ 50 مليار دينار، ليصبح 250 مليار دينار".

وأضاف ان زيادة رأسمال تأتي انسجاما مع توجهات البنك المركزي، وان قيمة السهم بلغت دينار واحد.

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