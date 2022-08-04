الصحة تسجل 956 إصابة جديدة بكورونا

2022/08/04 | 16:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

سجلت وزارة الصحة 956 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الخميس 4 آب 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت وفاةً واحدة اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 2279 حالة".

وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 7443 شخصاً".

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