وزير التربية: امتحانات السادس الإعدادي سارت في الطريق الصحيح

2022/08/04 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، أن امتحانات السادس الإعدادي سارت في الطريق الصحيح.

وقال الوزير في بيان أن “بذلنا ما بوسعنا لتحقيق العدالة بين الطلبة، وأن الوزارة أصرت على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، ونوه إلىأن مؤشرات الأحداث في امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى العراق تؤكد أن العملية الامتحانية تسير في الطريق الصحيح، وأنالضوابط التي وُضعت آتت ثمارها”.

واستمع الدليمي في أثناء تفقد المراكز الامتحانية برفقة مدير عام تربية الأنبار نافع الدليمي، لعددٍ من ملاحظات الطلبة؛ إذ أبدوا ارتياحهملإجراءات سير الامتحانات في المحافظة ولمستوى الاسئلة، مؤكدين إن جميع الاسئلة من المنهج المقرر واتسمت بالوضوح.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم أن “الدليمي التقى رئيس جامعة الأنبار، مشتاق طالب صالح الندا، ودار حوار موسع معهُ حولالقضايا التربوية والتعليمية التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل التربوي في المحافظة”.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة عن امتنانه للوزير وحرصه الشديد على متابعة الامتحانات في جميع محافظات العراق قائلاً :إن “وزارةالتعليم ووزارة التربية هم نبضّ لقلب واحد”، مؤكداً أن “هذه الزيارة لها أثر طيب فيه نهج الدعم والتشاركية بين المؤسسات الحكومية”.

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