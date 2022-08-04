المواطن اللبناني ميشال سماحة 

2022/08/04 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون لميشال سماحة مكان مريح في جمهورية حسن نصرالله وميشال عون اللبنانية.سيتحرك في مساحات واسعة، وسيستأنف وظيفته على رغم "حرمانه من حقوقه المدنية".نعم هو نفذ الحكم الصادر بحقه، وعلينا القبول به "مواطناً لبنانياً" له الحق في أن يمضي ما تبقى له من عمر في منزله، لكن ذلك لا ينفي قسوة المفارقة.رجل اعترف أمام كل اللبنانيين بأنه نقل متفجرات من دمشق إلى بيروت بهدف قتل لبنانيين، وهو الآن حر طليق!

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