بنك انكلترا يرفع سعر الفائدة الى رقم تاريخي يعد الاعلى منذ 1995

2022/08/04 | 16:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر بنك إنجلترا، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة من 1.25% إلى 1.75%، ويعد هذا الارتفاع الأكبر منذ عام 1995.

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