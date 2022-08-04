2022/08/04 | 16:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبير في مجال الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، معلومات مهمة عن حالة الطقس في العراق، ومن ضمنها إقليم كردستان، وقال إن درجات الحرارة ستستمر مرتفعة لغاية نهاية شهر آب الجاري، توقع في الوقت ذاته أن تكون الأجواء في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل معتدلة.

وقال الخبير الكردي المعروف آراس جبار، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه “من المتوقع أن يستمر تأثير الموجة الحارة على منطقتنا لغاية الثامن من شهر آب الجاري، وفي اليوم نفسه ولغاية 13 من الشهر ذاته، من المحتمل أن تتأثر منطقتنا بكتلة هوائية باردة تأتي من البحر المتوسط، وخلال هذه الفترة ستنخفض درجات الحرارة من درجتين – ثلاث درجات مقارنة في الفترة الحالية”، مردفا بالقول إنه “إلى حد ما ستؤثر هذه الكتلة على الموجة الحارة وتحد منها”.

وأضاف إن “مناطق الوسطى والغربية من العراق سيزداد تأثير هذه الكتلة وسينتج عنها نشاط الغبار والرياح التي سيكون لها تأثير أكبر على انخفاض درجات الحرارة، لذا فإن تلك المناطق التي باتت تحت تأثير موجة شديدة الحرارة ستتراجع فيها درجات الحرارة من 6 – 8 درجات”.

كما أشار جبار إلى أنه “في أيام 13 لغاية 20 من الشهر الجاري هناك إحتمال لزيادة أخرى ملحوظة بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تطول فترتها مقارنة بالموجة الحالية والسابقة، لذا فإن هذا الشهر وبسبب الفترة الطويلة لموجة الحر فإن درجات الحرارة ستزيد أكثر مقارنة مع شهر تموز الماضي”.

وتابع بالقول إنه “وفقا للعديد من المصادر التنبؤية، سيكون شهر أيلول/ سبتمبر في حالته الطبيعية بمعدلات درجات الحرارة إذا لم يطرأ تغيير عليها، فسيكون شهراً بارداً ولن ترتفع معه درجات الحرارة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير بالأرصاد الجوية يكشف معلومات مهمة عن حالة الطقس في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير بالأرصاد الجوية يكشف معلومات مهمة عن حالة الطقس في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).