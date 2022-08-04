2022/08/04 | 16:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين، اليوم الخميس، وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين دينار الى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين، فضلاً على سلف العقود البالغة 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار”.

وأضاف، أن “منح السلفة، يكون بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

وتابع، أن “الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق وجبة جديدة لسلف الموظفين والعقود والمنتسبين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق وجبة جديدة لسلف الموظفين والعقود والمنتسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).