عمليات بغداد تنفي إغلاق أبواب علوة الرشيد وتدعو الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار

2022/08/04 | 16:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت عمليات بغداد، اليوم الخميس، إغلاق أبواب علوة الرشيد، فيما أشارت الى أنه تم تغيير مسار دخول العجلات إلى العلوة.

وقال إعلام العمليات في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، “نود أن نوضح انه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن غلق لأبواب علوة الرشيد من قبل قواتنا الأمنية، وحقيقة الأمر إنه في العام الماضي وعلى ضوء مناشدات المواطنين ومقترحات امانة بغداد/ بلدية الرشيد ومديرية المرور العامة، تم تغير مسار دخول العجلات الى العلوة عبر الطريق الحولي بعد تهيئة أبواب نظامية لها ويكون خروجها باتجاة الطريق العام وتنظيم عملية تبادل السلع مع العلاوي المجاورة، تلافياً للزخم المروري الحاصل على ذلك الطريق، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء حقق انسيابية عالية في المرور وفي مختلف الأوقات على الطريق أعلاه”.

وأضاف، “ونكرر دعوتنا إلى الإخوة الإعلاميين بتوخي الدقة في نقل الأخبار والالتزام بالمصداقية والأمانة الإعلامية”.

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