2022/08/04 | 16:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، 08/04/2022، الحكومة العراقية إلى بذل جهود أكثر...

ظهرت المقالة حكومة الاقليم تدعو بغداد لبذل جهود جدية لتنفيذ اتفاق سنجار أولاً على المسلة.

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