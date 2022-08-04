روسيا تتهم امريكا بتصنيع فيروس كورونا عن طريق التكنولوجيا

2022/08/04 | 16:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية في الدفاع الروسية، إيغور كيريلوف،...

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