2022/08/04 | 17:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HLcTr8GpBc4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهر من داخل مبنى البرلمان يهنئ مقتدى الصدر بذكرى يوم ميلاده ويطلب لقاءه شخصياً | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهر من داخل مبنى البرلمان يهنئ مقتدى الصدر بذكرى يوم ميلاده ويطلب لقاءه شخصياً | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).