2022/08/04 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “من 8 الى 12 مترا”..



بلدية الكرادة تعيد تأهيل شارع المعسكر وتطويره المركز الخبري الوطني.

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