2022/08/04 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد قرر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، سحب يد مدير إعلام الوزارة علي العطواني لسبب غريب.وقال مصدر في الوزارة في تصريح: إن “درجال أمر بتشكيل لجنة تحقيقية و سحب يد مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجال يسحب يد مدير اعلام الوزارة علي العطواني لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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