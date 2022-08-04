أرباح دبي لصناعات الطيران 140 مليون دولار خلال 6 أشهر

2022/08/04 | 17:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت “دبي لصناعات الطيران المحدودة” عن ارتفاع الأرباح قبل البنود الاستثنائية في النصف الأول 2022 بنسبة 186% لتصل إلى 140.1 مليون دولار (514.17 مليون درهم)، مقارنة مع 49 مليون دولار (180 مليون درهم) في الفترة المقابلة من عام 2021.

وبعد احتساب بنود استثنائية، سجلت الشركة خسائر في النصف الأول 2022 بنحو 397.8 مليون دولار (1.46 مليار درهم).

شطب

وتم تعديل نتائج 2022 لاستبعاد شطب صافي استثنائي متعلق بفقدان السيطرة على 19 طائرة موجودة حالياً في روسيا والتي تم تأجيرها سابقاً لشركات طيران مقرها في روسيا.



وامتثالاً للعقوبات المعمول بها، أنهت دبي لصناعات الطيران تأجير هذه الطائرات.



وبناء على ذلك، قامت المجموعة بشطب صافي تعرضها المتعلق لـ 19 طائرة، ما أدى إلى صافي شطب استثنائي قبل الضريبة قدره 576.5 مليون دولار (2.11 مليار درهم) (فيما يتعلق بالطائرات المحتفظ بها للتأجير واحتياطيات الصيانة وودائع الضمان والأصول والمطلوبات الأخرى) خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022.



وتم تعديل نتائج 2021 لاستبعاد تكاليف استرداد السندات لمرة واحدة والبالغة 16.1 مليون دولار التي تم تكبدها خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021.

نتائج الأعمال وعمليات التشغيل

بلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 34 (مملوكة: 8 ؛ مُدارة: 26)، وعدد الطائرات المباعة 27 (مملوكة: 7 ؛ مُدارة: 20)، كما شهدت 8 اتفاقيات للتأجير والتوسعات والتعديلات الموقعة، وسجلت التزامات رأسمالية جديدة لمشتريات الطائرات بـ 750 مليون دولار، كما تم توقيع تفويض جديد لإدارة الطائرات للاستحواذ على أو إدارة ما يصل إلى 1.75 مليار دولار من أصول الطائرات.

الطلب

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «تعكس نتائجنا المالية قوة دبي لصناعات الطيران على الرغم من التحديات الناشئة التي واجهها الاقتصاد الكلي.



ولا يزال الطلب على السفر الجوي قوياً وجميع المؤشرات الكبرى تشير إلى موسم صيفي قوي لعملائنا من شركات الطيران.



كما أن قيود العرض، لا سيما ضمن منظومات المطارات، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالتضخم، لم تؤثر في الطلب، ومع ذلك، من المحتمل أن تشكل قيداً رئيسياً في وقت تسعى فيه شركات الطيران على مستوى العالم للعودة إلى مستويات 2019».

وأضاف: «تواصل دبي لصناعات الطيران كابيتال نشاطها في سوق التداول الثانوي؛ حيث التزمنا بنحو 750 مليون دولار في النصف الأول من العام للحصول على أصول لكل من محفظتنا المملوكة ومحافظنا المدارة.



وقد حافظنا على وتيرة قوية لمبيعات الأصول في بيئة السوق الحالية، وعززنا مكانتنا كشركة عالمية رائدة لإدارة أصول الطائرات؛ حيث حصلنا على تفويض للاستحواذ على ما يصل إلى 1.75 مليار دولار من أصول الطائرات الإضافية».

أعلى إيرادات

وقال: «سجلت دبي لصناعات الطيران للهندسة أعلى إيرادات لنصف العام في تاريخها.



ونحن ماضون نحو تولي عمليات الصيانة الصيفية للطائرات ذات البدن العريض في نصف الكرة الجنوبي مع إضافات جديدة من عملاء جدد في أمريكا الجنوبية والذين ينضمون إلى قاعدة عملائنا الاستثنائية بالفعل».

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