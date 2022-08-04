في شهر محرم.. لوحات حزينة سوداء ترسمها محال الملابس في كربلاء (صور)

2022/08/04 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما ان تدخل الى سوق العلاوي بمدينة

كربلاء القديمة، حتى تجد امامك لوحة حزن

سوداء توشح بها هذا السوق من بدايته الى

نهايته لم يرسمها رسام مشهور او تكفل

بها اصحاب المحال ليرفعوا فيها يافطات

تعزية او رايات

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