لاول مرة منذ اسابيع.. العراق يسجل اقل من 1000 اصابة بكورونا

2022/08/04 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة 956 إصابة بفيروس

كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص

بالجائحة لليوم الخميس 4 آب 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنها "سجلت وفاةً واحدة اليوم

فيما بلغ عدد المتعافين

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