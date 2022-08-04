في ألمانيا .. المركز الإسلامي يعقد اجتماع للخطباء والمبلغين

2022/08/04 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المركز الإسلامي في ولاية هامبورغ

الألمانية مؤتمر العلماء والمبلغين

للارتقاء بالنشاطات الإسلامية ولغة

الحوار بين الخطباء المقيمين في

ألمانيا وهولندا وبلجيكا، كما وركز

المؤتمر على بعض المحاور التي

س

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