الولايات المتحدة ترسل 300 جندي اضافي الى العراق

2022/08/04 | 17:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..كشفت قناة 14 نيوز الامريكية، الخميس، ان 300 فردا من افراد الحرس الوطني لولاية اندنيانا سيتم ارسالهم الى العراق بحجة ما اطلقت تسمية الدفاع عن قوات التحالف الدولي هناك.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” 300 جندي من […]

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