مشاركة نادي الطلبة في الدوري الممتاز للموسم المقبل مهدّدة بسداد ديونه

2022/08/04 | 17:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، رد طلب استئناف إدارة نادي الطلبة، حول تسديد مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين، الذين سبق لهم تمثيل الفريق في المواسم الماضية.

وقالت لجنة الاستئناف في بيانها أنه “تمت مناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل إدارة نادي الطلبة، والقاضي بإلزام رئيس نادي الطلبة بتأدية مبلغ قدره 30 مليون دينار عراقي إلى اللاعب حسين علي وحيد كقيمة كاملة للعقد المبرم بين الطرفين”.

وواصلت “إلزام رئيس نادي الطلبة بتأدية مبلغ قدره 6 ملايين دينار عراقي إلى اللاعب علي ضياء كاظم، وتسديد 20 مليون دينار للاعب مروان حسين”.

وقررت اللجنة أيضا “إلزام رئيس نادي الطلبة بتسديد مبلغ قدره 10 ملايين دينار عراقي للمدرب حمزة هادي، كذلك تأدية مبلغ قدره 50 مليون دينار للمدرب نبيل زكي”.

وتدارست اللجنة “طلب الاستئناف المقدم إليها من قبل إدارة نادي الطلبة، والقاضي بإلزام رئيس النادي بتأدية مبلغ قدره 67 مليون دينار إلى المدرب نزار أشرف، كقيمة كاملة للعقد المبرم بين الطرفين في موسم 2018/2019، وقررت اللجنة رد طلب الاستئناف شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية”.

وختمت اللجنة قراراتها بـ”إلزام رئيس نادي الطلبة بتأدية مبلغ قدره 100 مليون دينار إلى اللاعب محمد علي كريم كقيمة كاملة للعقد المبرم بين الطرفين في أعلاه للموسم 2013/2014″.

ووفق قرارات لجنة الاستئناف، بات على إدارة الطلبة، تسديد تلك الديون قبل نهاية الفترة الزمنية المحددة من لجنة التراخيص، من أجل السماح للنادي بالمشاركة في الدوري الممتاز للموسم المقبل.

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