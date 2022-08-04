“بحجة تنظيم بطولة الخليج”الصالحي يؤكد رفضه لقرار الحكومة بمصادرة أموال البصرة من البترودولار

2022/08/04 | 17:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو كتلة الصادقون النيابية عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، اليوم الخميس، رفضه لقرار مجلس الوزراء بشأن مصادرة أموال البصرة من البترو دولار والمنافذ الحدودية وتحويلها الى وزارة الشباب والرياضة، بحجة تنظيم بطولة الخليج.

وقال الصالحي في تصريح صحفي، انه “كان الأجدر بالحكومة صرف 30 مليار لبناء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة بدل اقامة مخافر وشراء آليات في إقليم كردستان على الحدود التركية”.

واضاف، أن “نواب محافظة البصرة سيتخذون كافة الاجراءات القانونية والتشريعية لإيقاف الظلم والاجحاف الذي يلحق بالمحافظة جراء القرارات الحكومية التي تهدف لمصادرة اموال المحافظة وحرمان مواطنيها”.

واشار الصالحي، الى انه “في حال عدم عدول الحكومة عن قرارها الأخير سيكون هناك رأي آخر لدى نواب المحافظة يخص تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة”.

وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة في وقت سابق من اليوم الاربعاء، رفضها القاطع لقرار مجلس الوزراء تحويل تخصيصاتها المالية الخاصة لخطة مشاريع المحافظة الى بطولة خليجي 25″.

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