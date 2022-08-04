صلاح الدين توضح أبرز المشاريع قيد التنفيذ وتحدد أولوياتها

2022/08/04 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديكشفت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن مساع لإقرار قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، فيما أوضحت خططها لإنجاز مشاريع جديدة واستكمال أخرى متوقفة وحددت أولوياتها.وقال المحافظ إسماعيل خضير الهلوب خلال مؤتمر صحفي عقد في سامراء حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة تسعى الى اقرار قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية وتضع الموضوع في أولوياتها فيما تتضمن خارطة مشاريعها إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في سامراء". وأضاف، أن "هنالك بعض المشاريع ستنفذ في المحافظة ضمن قانون الدعم الطارئ، فضلا عن عزم المحافظة ارسال خطة الى وزارة التخطيط لتنفيذ مشاريع مهمة ضمن صندوق إعادة الإعمار".وأشار إلى أن "الحكومة المحلية في المحافظة ستنفذ مشاريع على المستويات القريب والمتوسط والبعيد وستكون الأولوية للمشاريع المستمرة في التمويل"، لافتا الى أن "المشاريع التي تخص الابنية المدرسية ستكون لها أولوية في التنفيذ". وتابع أن "التلكؤ في مشروع المجاري في مدينة سامراء منع تنفيذ المشاريع الخدمية الاخرى"، مبينا وجود مساع حكومية للاسراع في انجاز المشروع لاستكمال باقي الخدمات في المدينة".ولفت إلى أن "نسبة انجاز مشروع مجاري سامراء تخطت 75%"، مؤكدا أنه "خلال الأشهر القادمة سيكون هنالك عمل مميز يصب في مصحلة المواطن على هذا الصعيد".

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