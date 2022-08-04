بارزاني وطالباني يشددان على إعادة ترتيب البيت الكردي ووحدة موقفه

2022/08/04 | 17:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد كل من رئيس االحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الإتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، اليوم الخميس، على إعادة ترتيب البيت الكردي ووحدة موقفه.وذكر المكتب الإعلامي للديمقراطي الكردستاني، في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “بارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، بحضور كل من فؤاد حسين وقوباد طالباني”.واضاف […]

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