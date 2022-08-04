2022/08/04 | 17:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 46zSkulo3Ww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساعات تجهيز الكهرباء ..كيف كانت هذا الصيف ؟ في رأي الاغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساعات تجهيز الكهرباء ..كيف كانت هذا الصيف ؟ في رأي الاغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).