النفط يسجل أدنى مستوى منذ شباط

2022/08/04 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت أسعار النفط انخفاضها خلال تعاملات، اليوم الخميس، وتم تداول برميل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” دون مستوى 90 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 21 فبراير 2022.وبحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.81% إلى 89.93 دولار للبرميل.



فيما انخفضت عقود مزيج “برنت” العالمي بنسبة 1.06% إلى 95.75 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

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