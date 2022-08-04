2022/08/04 | 17:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0fLNceljRVM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعوات الانتخابات المبكرة وتعديل الدستور واراء العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دعوات الانتخابات المبكرة وتعديل الدستور واراء العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).