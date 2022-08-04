2022/08/04 | 18:31 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 8 سنوات على جرائم داعش الإرهابي.. سنجار تئن من حجم الدمار ونزوح سكانها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/04 | 18:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 8 سنوات على جرائم داعش الإرهابي.. سنجار تئن من حجم الدمار ونزوح سكانها) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 8 سنوات على جرائم داعش الإرهابي.. سنجار تئن من حجم الدمار ونزوح سكانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).