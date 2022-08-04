انفراجة مرتقبة.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً هاماً لمناقشة ما طرحه الصدر- عاجل

2022/08/04 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد يعقد قادة الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، حالياً اجتماع مهم في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.وقال مصدر مطلع، لـ"بغداد اليوم"، ان "جميع قادة الاطار التنسيقي يعقدون اجتماع حاليا في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، هام لمناقشة اخر المستجدات السياسية العراقية وما تشهده من تطورات".وبين ان "الاطار التنسيقي سيعلن عن الأليات والاجراءات والمتطلبات اللازمة لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وفق سياقات الدستور، وفق بيان رسمي بعد انتهاء الاجتماع".

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