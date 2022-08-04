2022/08/04 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة جديدة للصدر - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، "تغريدة" جديدة
وقال الصدر في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "اذا كان هناك فسطاطان الأول للتيار والأخر للاطار فلا يعني ان الحشد محسوب على احد منهما وانهما يشاطرونني الرأي".
ادناه نص التغريدة:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة جديدة للصدر - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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