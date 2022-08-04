تغريدة جديدة للصدر - عاجل

2022/08/04 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، "تغريدة" جديدة

وقال الصدر في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "اذا كان هناك فسطاطان الأول للتيار والأخر للاطار فلا يعني ان الحشد محسوب على احد منهما وانهما يشاطرونني الرأي".

ادناه نص التغريدة:

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