انتقاد نيابي بصري لقرار تمويل بطولة الخليج من اموال المحافظة

2022/08/04 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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انتقد النائب عن محافظة البصرة أحمد طه الربيعي قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل المبالغ اللازمة من الميزانية التشغيلية للبترودولار الخاصة بمحافظة البصرة الى وزارة الشباب لتنفيذ متطلبات بطولة خليجي 25 داعياً الى تمويل البطولة مركزياً وليس على حساب استحقاق اهالي المحافظة ومشاريع التنمية فيها.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم ) ان" قرار مجلس وزراء حكومة تصريف الاعمال اليومية بتحويل استحقاق محافظتنا من الموازنة التشغيلية الى وزارة الشباب لتنفيذ متطلبات بطولة الخليج مجحف جدا".

واضاف ان "هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية ومضرة على حياة المواطنين سيما وان المحافظة محرومة وتحتاج تخصيصات عالية فكيف يقوم مجلس الوزراء باخذ مبالغ المحافظة إلى الشباب والرياضة.

ودعا الربيعي "مجلس الوزراء الى العدول عن قراره وتنفيذ متطلبات البطولة من التمويل المركزي وليس من التمويل الخاصة بالبصرة ".

وتابع ان " هذه الاموال من المفترض ان تساهم بإنشاء المشاريع الحيوية والعاجلة لاسيّما ان البصرة تمر بأزمات متعددة منها ملوحة المياه التي اثرت سلبياً على الشارع البصري بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية إضافة إلى أن المحافظة تحتاج الى تخصيصاتها من الموازنة التشغيلية (البترودولار والمنافذ) و تخصيصات اضافية عاجلة وسريعة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة، لا أن تصرف تخصيصاتها الى البطولة التي يجب ان تمول مركزياً".

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